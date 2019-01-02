У Києві чоловік викинувся із вікна багатоповерхівки: перші фото і відео

У Києві 2 січня чоловік закінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 9 поверху. Від отриманих травм він помер на місці.

Надзвичайна подія трапилася на вул. Західна, неподалік Національного авіаційного університету, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Місце події Facebook dtp.kiev.ua

"Чоловік викинувся із 9 поверху. Кажуть, що він був на обліку у психіатра. Відомо, що йому приблизно 30 років, він жив у цьому будинку", — повідомили у соцмережі.

Приблизне місце події Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 26 грудня на вулиці Автозаводській чоловік наклав на себе руки, зістрибнувши з балкона. За попередніми даними, перед суїцидом у нього був конфлікт із жінкою.