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У Києві чоловік викинувся із вікна багатоповерхівки: перші фото і відео

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У Києві 2 січня чоловік закінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 9 поверху. Від отриманих травм він помер на місці.

Надзвичайна подія трапилася на вул. Західна, неподалік Національного авіаційного університету, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Місце події

Місце події

Facebook dtp.kiev.ua

"Чоловік викинувся із 9 поверху. Кажуть, що він був на обліку у психіатра. Відомо, що йому приблизно 30 років, він жив у цьому будинку", — повідомили у соцмережі.

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Приблизне місце події

Приблизне місце події

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Як писав OBOZREVATEL, 26 грудня на вулиці Автозаводській чоловік наклав на себе руки, зістрибнувши з балкона. За попередніми даними, перед суїцидом у нього був конфлікт із жінкою.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Пигин Макс
Пигин Макс
С криком "Русские идут!!!" ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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