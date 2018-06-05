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У Києві чоловік стрибнув з моста під автомобіль

1.4тЧитати новину російською

У Києві пізно увечері 4 червня чоловік стрибнув з естакади на Парковій дорозі.

Він розбився на смерть і потрапив під проїжджаючий внизу автомобіль, пишуть очевидці в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

У коментарях до посту відзначили, що останнім часом в Києві почастішали випадки суїцидів.

Facebook "Київ Оперативний"

"Ще один вдень ​​з Південного моста зістрибнув. І ось недавно молодий хлопець випав з вікна на Лобановського", - розповіли адміністратори пабліку.

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Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, раніше в поліції розповіли, що в Києві помітно зросла кількість суїцидів: на день як мінімум дві людини накладають на себе руки.

Місце
УкраїнаКиїв
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