ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві чоловік посеред дороги кидався під колеса авто: опубліковано відео

3.4тЧитати матеріал російською

У Києві на проспекті Комарова невідомий чоловік почав кидатися під колеса автомобілів, які проїжджали повз.

Один із водіїв, котрий ледь не наїхав на нього, почав із чоловіком бійку. Відео НП опублікували у Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Неадекватний молодик (можливо, під дією чогось), кидався під колеса. Просто так. Один із водіїв не витримав", – повідомили очевидці.

Новини
Пожежники не змогли дістатися: у Києві спалили кілька авто. Відео
На проспекті Комарова чоловік кидався під колеса

На проспекті Комарова чоловік кидався під колеса

Скріншот

Водіям і очевидцям вдалося затримати чоловіка до прибуття правоохоронців.

Його затримала поліція

Його затримала поліція

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві двох маленьких дітей засікли за небезпечною грою посеред проїжджої частини. Вони стояли на дорозі і зупиняли автомобілі, граючи в "регулювальників". На відео, опублікованому очевидцями, видно, що діти вистрибують і раптово кидаються назустріч автомобілю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки