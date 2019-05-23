У Києві чоловік посеред дороги кидався під колеса авто: опубліковано відео

У Києві на проспекті Комарова невідомий чоловік почав кидатися під колеса автомобілів, які проїжджали повз.

Один із водіїв, котрий ледь не наїхав на нього, почав із чоловіком бійку. Відео НП опублікували у Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Неадекватний молодик (можливо, під дією чогось), кидався під колеса. Просто так. Один із водіїв не витримав", – повідомили очевидці.

На проспекті Комарова чоловік кидався під колеса Скріншот

Водіям і очевидцям вдалося затримати чоловіка до прибуття правоохоронців.

Його затримала поліція Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві двох маленьких дітей засікли за небезпечною грою посеред проїжджої частини. Вони стояли на дорозі і зупиняли автомобілі, граючи в "регулювальників". На відео, опублікованому очевидцями, видно, що діти вистрибують і раптово кидаються назустріч автомобілю.

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