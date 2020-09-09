У Києві злісний неплатник погрожував рушницею електрикам і заявив, що "захищався"
Житель Києва, квартиру якого відімкнули від електрики через величезну заборгованість, самовільно підключився до щитка, а коли співробітники "Київенерго" намагалися припинити крадіжку електроенергії – вийшов до них зі зброєю і погрожував.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Про інцидент також повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в столиці.
Розмову з чоловіком і його лайливі погрози відкрити стрілянину співробітники комунальної служби записали на відео (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
При цьому після інциденту киянин опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, у якому скаржився на дії поліції. Чоловік стверджував, що він "захищав" своє житло (від кого саме, він не уточнив), а копи, які приїхали на виклик, нібито цікавилися виключно його зброєю.
Геращенко наголосив, що пост киянина – "нахабна брехня". Як розповів заступник міністра, чоловік є злісним неплатником за комунальні послуги. Загальна сума боргів – близько 190 тисяч гривень.
Із них:
електроенергія – 21 058,68 грн;
утримання будинку – 60 000 грн;
послуги водопостачання і каналізації – 7 957 грн;
послуги теплопостачання – 98 072 грн.
"У минулому році за злісні неплатежі квартира громадянина була відключена від енергопостачання. Але власник квартири незаконно підключився до щитка і вже просто крав електроенергію", – написав Геращенко.
Він додав, що співробітники "Київенерго" зайшли в загальний коридор, який є місцем спільного користування, для того, щоб припинити факт крадіжки електроенергії. Вони були у фірмовому робочому одязі, представилися, повідомили мету свого візиту
"У відповідь електрики отримали порцію добірної лайки і погроз. А потім в якості "аргументу" громадянин, обґрунтовано підозрюваний у крадіжці електроенергії, дістав мисливську рушницю і погрожував її використати проти електриків", – розповів заступник голови МВС.
"Коли вони викликали поліцію, поліцейські вилучили зброю і завели справу за статтею хуліганство, чоловік написав брехливий від початку до кінця пост у надії, що це захистить його від справедливого покарання за свої правопорушення", – додав він.
За словами Геращенка, зловмисник відповість за хуліганство.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правоохоронці виявили в квартирі пенсіонерки в Києві патрони для автоматичної зброї і гранати.