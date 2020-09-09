У Києві злісний неплатник погрожував рушницею електрикам і заявив, що "захищався"

Житель Києва, квартиру якого відімкнули від електрики через величезну заборгованість, самовільно підключився до щитка, а коли співробітники "Київенерго" намагалися припинити крадіжку електроенергії – вийшов до них зі зброєю і погрожував.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Про інцидент також повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в столиці.

Розмову з чоловіком і його лайливі погрози відкрити стрілянину співробітники комунальної служби записали на відео (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Підозрюваний. kyiv.npu.gov.ua

При цьому після інциденту киянин опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, у якому скаржився на дії поліції. Чоловік стверджував, що він "захищав" своє житло (від кого саме, він не уточнив), а копи, які приїхали на виклик, нібито цікавилися виключно його зброєю.

Геращенко наголосив, що пост киянина – "нахабна брехня". Як розповів заступник міністра, чоловік є злісним неплатником за комунальні послуги. Загальна сума боргів – близько 190 тисяч гривень.

Із них:

електроенергія – 21 058,68 грн;

утримання будинку – 60 000 грн;

послуги водопостачання і каналізації – 7 957 грн;

послуги теплопостачання – 98 072 грн.

"У минулому році за злісні неплатежі квартира громадянина була відключена від енергопостачання. Але власник квартири незаконно підключився до щитка і вже просто крав електроенергію", – написав Геращенко.

Він додав, що співробітники "Київенерго" зайшли в загальний коридор, який є місцем спільного користування, для того, щоб припинити факт крадіжки електроенергії. Вони були у фірмовому робочому одязі, представилися, повідомили мету свого візиту

"У відповідь електрики отримали порцію добірної лайки і погроз. А потім в якості "аргументу" громадянин, обґрунтовано підозрюваний у крадіжці електроенергії, дістав мисливську рушницю і погрожував її використати проти електриків", – розповів заступник голови МВС.

Вилучений карабін. kyiv.npu.gov.ua

"Коли вони викликали поліцію, поліцейські вилучили зброю і завели справу за статтею хуліганство, чоловік написав брехливий від початку до кінця пост у надії, що це захистить його від справедливого покарання за свої правопорушення", – додав він.

За словами Геращенка, зловмисник відповість за хуліганство.

Пост Геращенка. Скриншот

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Пост чоловіка, який поскаржився на дії правоохоронців. Скриншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правоохоронці виявили в квартирі пенсіонерки в Києві патрони для автоматичної зброї і гранати.

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