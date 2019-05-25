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/Кримінал

У Києві чоловік намагався задушити дитину в супермаркеті: нові подробиці

18.9тЧитати матеріал російською

Поліція затримала чоловіка, який в супермаркеті Києва ледь не скрутив шию дитині.

Врятувати 9-річного хлопчика вдалося його мамі, яка швидко зреагувала і кілька разів ударила нападника. Сам чоловік виявився п'яним – в його крові було 3,09 проміле, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Біля каси чоловік напав на хлопчика і почав його душити. Мама, яка стояла поруч, кинулася на незнайомця. Після цього зловмисник відпустив дитину. Чоловіка затримали охоронці і тримали до приїзду поліцейських", – уточнили в поліції.

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Чоловік стежить за дитиною

Чоловік стежить за дитиною

Скріншот "Київ Оперативний"

Зловмиснику оголосили про підозру в хуліганстві, однак суд відпустив його під особисте зобов'язання. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Покупець напав на дитину

Покупець напав на дитину

Скріншот "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в супермаркеті Києва між покупцями трапилася бійка, в результаті якої помер чоловік. Потерпілий отримав удар в голову, проте помер через кілька годин, вже діставшись додому.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Где отец пацана? Почему еще не отпиздил шакала? Мусора, могли- бы в обезьяннике примочить урода... зассали полицианты!!! Только карманы выгребать у пьяных умеют, взятки брать и наркоту продавать!!!
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Богдаш Дмитрий
Богдаш Дмитрий
Пиза..дец,какой нафик задушить. Он ребёнку чуть шею не сломал, а его даже не закрыли. Какое хулиганство, это попытка убийства. Видать как всегда чей-то родственник
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Богдаш Дмитрий, 40% населення України неадекватне-викрутили на виборах таке,що може вартувати Життя Державі. А ви про якогось мужчинку переживаєте.
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