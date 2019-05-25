У Києві чоловік намагався задушити дитину в супермаркеті: нові подробиці

Поліція затримала чоловіка, який в супермаркеті Києва ледь не скрутив шию дитині.

Врятувати 9-річного хлопчика вдалося його мамі, яка швидко зреагувала і кілька разів ударила нападника. Сам чоловік виявився п'яним – в його крові було 3,09 проміле, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Біля каси чоловік напав на хлопчика і почав його душити. Мама, яка стояла поруч, кинулася на незнайомця. Після цього зловмисник відпустив дитину. Чоловіка затримали охоронці і тримали до приїзду поліцейських", – уточнили в поліції.

Чоловік стежить за дитиною Скріншот "Київ Оперативний"

Зловмиснику оголосили про підозру в хуліганстві, однак суд відпустив його під особисте зобов'язання. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Покупець напав на дитину Скріншот "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в супермаркеті Києва між покупцями трапилася бійка, в результаті якої помер чоловік. Потерпілий отримав удар в голову, проте помер через кілька годин, вже діставшись додому.

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