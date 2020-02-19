У Києві чоловік накинувся на підлітка через гучну музику: потерпілий потрапив до реанімації

У Києві затримали чоловіка, який вдарив 16-річного підлітка пляшкою по голові. У результаті потерпілого хлопця у важкому стані доправили до реанімаційного відділення медзакладу.

Інцидент трапився у кафе на території місцевості Бортничі. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

З'ясувалося, що у закладі відпочивали дві компанії. П'яному чоловіку з однієї з них не сподобалося, що хлопці з іншої слухали гучну музику за допомогою портативної колонки. Відвідувач зробив їм зауваження, але його проігнорували. Тоді чоловік взяв пляшку та вдарив нею підлітка.

У Києві чоловік накинувся на підлітка через гучну музику

Правоохоронці оперативно встановили особу та затримали 36-річного киянина. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Миколи Закревського група підлітків жорстоко побила бездомного.

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