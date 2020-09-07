У Києві чоловік чіплявся до дівчини, а опісля ударив ножем у груди та живіт

У Києві на бульварі Кольцова чоловік кілька разів ударив ножем дівчину за відмову від пропозиції провести її додому.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного.

У поліцію від лікарів надійшло повідомлення про те, що з бульвару Кольцова доставили в медичний заклад 26-річну дівчину з проникальними ножовими пораненнями грудної клітини та живота.

Прибувши на місце події, правоохоронці провели низку необхідних першочергових слідчих дій, встановили свідків і вилучили ніж, який направили на експертизу.

Прийшовши до тями, потерпіла описала прикмети нападника. Вона розповіла, що поверталася додому, коли до неї підбіг незнайомий чоловік і запропонував провести додому. Отримавши відмову, зловмисник дістав із кишені ніж і завдав ним кілька ударів у груди і живіт дівчини.

"Відпрацьовуючи зібрану інформацію, оперативні співробітники Святошинського управління поліції встановили місцеперебування нападника і затримали його. Ним виявився раніше не судимий місцевий житель 1972 року народження", – повідомили в поліції.

Слідчі почали кримінальне провадження і повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави.

За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.

Правоохоронці вилучили ніж на місці події. Відділ комунікації поліції Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві п'яний чоловік у маршрутці з ножем напав на пасажирку через те, що та відмовилася з ним знайомитися. Врятувати дівчину вдалося очевидцеві, який оперативно зреагував і знешкодив нападника.

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