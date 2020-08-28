У Києві чиновника ДСНС зі спільниками спіймали на вимаганні $70 тисяч. Фото і відео

Obozrevatel Кримінал 12:01, 28.08.2020 Оновлено: 12:26, 28.08.2020

У Києві СБУ затримала посадовця Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС, який із двома посередниками підозрюється в отриманні $70 тисяч за видання дозвільної документації.

Про це написав пресцентр СБУ на своєму сайті, опублікувавши відповідні фото та відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За даними служби, чиновник вимагав гроші від представника великого підприємства за сприяння у виданні експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкта площею в понад 5 тисяч кв. м., без виїзду експерта, а ще – реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки. Також чоловік залучив до цього двох знайомих як посередників.

У Києві СБУ затримала посадовця Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС
CБУ
Чиновник ДСНС із двома посередниками підозрюється в отриманні $70 тисяч за видачу дозвільної документації
CБУ

Співробітники СБУ задокументували передання посередникам першої частини коштів у розмірі $10 тисяч, їх було затримано поблизу ресторану в центрі Києва після отримання решти суми. Самого чиновника ДСНС спіймали в робочому кабінеті, у нього виявили $1,2 тисячі з першого "траншу".

Спільників чиновника також затримали
CБУ
Найближчим часом затриманим планують оголосити підозру
CБУ

Під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних було вилучено речі, які мають доказове значення. Найближчим часом затриманим планують оголосити підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, та обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старшого слідчого ГУ Нацполіції у Київській області затримали на одержанні хабаря у $2500.

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