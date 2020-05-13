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14 травня • оновлено в 17:03
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У Києві частина мосту обвалилась на зупинку. Відео

8.6т
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У Києві від підйому, який веде на шляхопровід, відпала велика частина огорожі. Вона зачепила навіть зупинку громадського транспорту.

Інцидент трапився 13 травня на вулиці Новокостянтинівській. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На підйомі, що веде на шляхопровід, у бік Оболоні, відвалився величезний шмат загороджувального паркану", – йдеться у дописі.

У Києві частина мосту обвалилась на зупинку

У Києві частина мосту обвалилась на зупинку

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пресслужба комунальної корпорації "Киїаавтодор" на своїй сторінці у Facebook написала, що на Новокостянтинівському шляхопроводі розпочались протиаварійні роботи. Там посилюють кріплення перил, а частини, які перебувають в аварійному стані, – демонтують. На їх місці розмістять тимчасове огородження.

Вздовж шляхопроводу 13 травня було частково обмежено рух крайньою лівою смугою. Частину огорожі, яка відірвалась від кріплення, уже прибрали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Подільсько-Воскресенському мосту у Києві 16 квітня обвалилося будівельне риштування.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Кумедно спостерігати, як у коментарях вправляються у дотепності какцапські боти один з одним.
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hunt andres
hunt andres
А шо там с Крымским мостом, свидомье?
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Все понятно. Грунты сложные, подводные течения подмыли, потом произошло заиливание. Еще немцы пытались тут путепровод построить, но не смогли.
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