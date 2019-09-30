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30 вересня • оновлено в 19:19
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У Києві біля залізничних колій знайшли труп із військовим квитком

10.1т Читати матеріал російською

У Києві, поряд із залізничними коліями між станцією метро "Берестейська" та парком "Нивки", в ніч на 30 вересня знайшли тіло 28-річного хлопця.

Труп помітили машиністи приблизно о 00:00, написали в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Особу вдалося встановити одразу – в хлопця був військовий квиток. Ймовірно, юнак впав або ж зістрибнув зі шляхопроводу на проспекті Перемоги.

У Києві знайшли тіло 28-річного хлопця

У Києві знайшли тіло 28-річного хлопця

"Київ Оперативний"

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У нього був військовий квиток

У нього був військовий квиток

"Київ Оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на центральному залізничному вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ. Пізніше, 29 липня, в столиці на залізничній станції "Сирець", поїзд збив чоловіка, який йшов по рейках. Від отриманих травм він помер на місці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
смерть
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