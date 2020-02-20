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20 лютого • оновлено в 15:56
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У Києві біля ТРЦ Dream Town знайшли тіло: фото 18+

1.8т
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В Оболонському районі Києва, біля ТРЦ Dream Town, у четвер, 20 лютого, виявили тіло людини.

Померлий лежав на тротуарі. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua в Facebook.

"У четвер, 20 лютого, в Оболонському районі столиці перехожі виявили людину, яка лежала на тротуарі без ознак життя. Тіло померлого було навпроти ТРЦ Dream Town", – йдеться в пості.

У Києві біля ТРЦ Dream Town знайшли тіло

У Києві біля ТРЦ Dream Town знайшли тіло

На місце прибула поліція. Особистість померлого поки що не встановлена.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 лютого в Києві, біля рейок на залізничному вокзалі Караваєві дачі, виявили тіло чоловіка у розіваній куртці.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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