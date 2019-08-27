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У Києві біля ТРЦ авто збило поліцейського: водій зник

1.1т Читати матеріал російською

У Києві 27 серпня неподалік ТРЦ Ocean Plaza невідомий водій збив поліцейського та втік із місця ДТП.

За інформацією свідків, винуватець зник на темно-синьому Hyundai, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Біля ТРЦ на вул. Антоновича водій авто збив співробітника поліції. Йому надають першу допомогу. Розпочато пошук злочинця", – уточнили свідки події.

Потерпілий правоохоронець чекав швидку допомогу

Потерпілий правоохоронець чекав швидку допомогу

Скріншот відео

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Місце аварії

Місце аварії

Скріншот відео

На опублікованому відео видно, що потерпілий правоохоронець після аварії перебував у свідомості. Йому надавали допомогу його колеги й очевидці ДТП.

Як писав OBOZREVATEL, 26 серпня в селі Копилів Макарівського району Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Житель столиці за кермом позашляховика наїхав на пішохода, який переходив дорогу по "зебрі".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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