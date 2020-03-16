У Києві біля супермаркету влаштували стрілянину. Фото й відео з місця інциденту

В Оболонському районі Києва, на вулиці Семена Скляренка, 17, біля входу в супермаркет "Сільпо" п'яний чоловік відкрив стрілянину з пістолета.

Інцидент трапився в неділю ввечері, 15 березня. На місце прибула приватна служба безпеки й поліція, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, співробітники приватної служби затримали двох п'яних підозрюваних і передали їх поліцейським. Вже вони встановили, кому саме належить пістолет (ймовірно, стартовий) з написом Retay, і надягли на руки чоловіка наручники.

У Києві біля супермаркету влаштували стрілянину Інформатор

Виявилося, що крики про допомогу охоронець супермаркету почув від третього учасника інциденту. Підозрювані нібито побили його, а також, попередньо, стріляли в бік потерпілого. Останній втік із місця події – невідомо, чи отримав він серйозні травми. Водночас кулі з пістолета ні в кого не влучили.

У Києві біля супермаркету влаштували стрілянину Інформатор

У Києві біля супермаркету влаштували стрілянину Інформатор

Сам "стрілець" давав суперечливі свідчення: спершу говорив, що в такий спосіб влаштовував феєрверк, потім стверджував, що захищався, а іноді кричав, що це взагалі був не він. А його друг просив "не влазити в сімейні справи".

У Києві біля супермаркету влаштували стрілянину Інформатор

У Києві біля супермаркету влаштували стрілянину Інформатор

Правоохоронці вилучили пістолет, дві гільзи та сім набоїв. Їх відправлять на експертизу. А підозрюваних затримали.

У Києві біля супермаркету влаштували стрілянину Інформатор

У Києві біля супермаркету влаштували стрілянину Інформатор

Характерно, що на допомогу до одного з чоловіків прийшов тесть. Він просив відпустити свого зятя, адже той "ні в кого не стріляв і лише спостерігав". Але поліція йому відмовила.

У Києві біля супермаркету влаштували стрілянину Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня в Києві невідомі розстріляли елітний автомобіль Mercedes.

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