У Києві біля супермаркету відкрили стрілянину: фото з місця НП

У Деснянському районі Києва, біля супермаркету на вулиці Оноре де Бальзака, чоловіки влаштували конфлікт зі стріляниною.

Інцидент трапився у п'ятницю ввечері, 10 січня. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, поруч із супермаркетом між компанією з трьох чоловіків та їхнім знайомим почалася словесна суперечка. Перехожий напідпитку вирішив допомогти залагодити конфлікт, і під час бійки отримав струс головного мозку та впав без свідомості. Один із трьох друзів дістав травматичну зброю і вистрілив угору. Після цього всі учасники інциденту втекли.

У Києві біля супермаркету відкрили стрілянину Поліція Києва

У результаті тілесні ушкодження отримав чоловік 1989 року народження, якого швидка доправила до лікарні. Правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту і під час огляду місця події вилучили одну гільзу.

Трьох підозрюваних затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися місцеві мешканці 1978, 1979 та 1981 років народження. В одного з них знайшли зареєстрований пістолет.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У Києві біля супермаркету відкрили стрілянину Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Борисполі (Київська область), на вулиці Володимира Момота у середу ввечері, 8 січня, у жінку випустили стріли з арбалета. Пораненою виявилася працівниця управління освіти Бориспільської міської ради Ніна Ковадло.

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