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/Кримінал

Знайшли ''прослушку''? Довкола Зеленського розгорівся новий скандал: СБУ відповіла

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У Києві на дах офісу кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського невідомі встановили коробку з обладнанням для прослуховування.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею за незаконну купівлю і використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, повідомили в прес-службі столичної поліції.

"Надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будинку на вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце, до них звернувся охоронець кандидата на посаду президента. Він розповів, що на дах житлового будинку невідомі встановили підозрілі предмети", — зазначили у прес-службі.

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Техніка у штабі Зеленського

Техніка у штабі Зеленського

Національна поліція України

Перевірка коробки засвідчила, що її вміст не становить загрози громадськості, проте знайдене стало приводом для відкриття кримінального провадження. Про те, що техніка призначена саме для прослуховування, у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Сам Зеленський висловив розчарування скандалом з прослуховуванням на даху його офісу, закликавши СБУ дбати про безпеку громадян.

"Чесно кажучи, мені це вже не смішно. Знаєте, сумно, що таким займаються люди, які повинні займатися безпекою громадян нашої країни", — сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Зекоманда Київ

Член колегії МВС України та народний депутат Антон Геращенко також зазначив, що виявлені прослуховувальні пристрої є спецзасобами, які неможливо купити без спеціальних документів.

"Цю техніку не можна купити в Інтернеті або на базарі. Вона продається тільки суб'єктам оперативно-розшукової діяльності, у яких є ліцензія СБУ", — наголосив Геращенко.

Він також провів аналогію з Вотергейтським скандалом у 70-х роках у США, коли до штабу кандидата у президенти Джорджа Макговерна проникли люди з прослуховуванням.

У Службі безпеки України заявили, що устаткування для прослуховування на даху офісу в Києві встановили самі силовики у справі, яка не стосується Зеленського.

"СБУ дійсно здійснює оперативно-технічні заходи в місті Києві за адресою Білоруська, 26. Ми відповідально заявляємо, що ці заходи ніяк не пов'язані ні з одним із кандидатів в Президенти України або їх оточенням", – йдеться в повідомленні.

Техніка в штабі Зеленського

Техніка в штабі Зеленського

Національна поліція України

Як писав OBOZREVATEL, у Запорізькій області голова обласного виборчого штабу кандидата у президенти України, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка заявив про провокації з боку правоохоронців.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Стёпа Дядя
Стёпа Дядя
Каратышка боится, что узнают как Украину будет сдавать рашке
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
возле офиса зеленского на асфальте лежал пластмассовый телефонный аппарат с дисковым набором."бля,это прослушка СБУ" озаботился зеленский осторожно,на цыпочках,обходя аппарат. "пошол нахуй клоун,из за тебя у меня рейтенг упал" раздался из аппарата голос йули.зеленский от страха испугался,присел на корточки и стремительно ,на карачках,убежал давать интервью о том,шо СБУ его,зеленского,подслушивает везде и даже в унитазе туалета тоже слушает.))
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Venko Alla
Venko Alla
Ну що тут такого поганого,деяким людям краще на даху слухати 95квартал,і полежати і послухати можна.
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