У Києві біля ресторану влаштували стрілянину: поранено студентів

У Києві стріляли в студентів з Азербайджану.

У ніч на 25 липня, о 01:10, у Печерському районі Києва відбулася перестрілка поблизу ресторану "Монтеккі і Капулетті".

Як повідомили джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах, між невстановленими особами і громадянами Азербайджану виникла конфліктна ситуація.

Один із невідомих пострілами зі зброї заподіяв вогнепальні поранення ніг двом азербайджанцям (1990 і 2000 р.н., обидва студенти Київського національного університету технологій та дизайну).

В результаті одного постраждалого було госпіталізовано, а іншому медичну допомогу надали без госпіталізації.

Правопорушники поїхали на автомобілі Mercedes-Benz. З місця події вилучено дві гільзи від патронів калібру 9 мм.

З метою розшуку та затримання зловмисників введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня в центрі Києва неподалік від розважального комплексу "Арена-сіті" сталася масова бійка зі стріляниною.