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6 грудня • оновлено в 12:18
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Погрожувала вбити лікарів: у Києві біля метро знайшли закривавлену дівчину

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У Києві біля станції метро "Оболонь", на зупинці громадського транспорту, 6 грудня помітили закривавлену дівчину з ножем у руці.

Коли на місце приїхали медики, вона обіцяла встромити ніж собі в серце, а також вбити лікарів. Про це написало видання "Інформатор".

А після прибуття поліцейських ніж уже лежав поруч із постраждалою. Патрульні почали говорити з дівчиною, і та розповіла, що порізала себе сама. Вона стверджувала, що намагалася таким чином покінчити життя самогубством.

У Києві біля метро знайшли закривавлену дівчину

У Києві біля метро знайшли закривавлену дівчину

Інформатор

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Згодом медики надали першу допомогу постраждалій і госпіталізували її до лікарні. Попередньо, у неї виявили різану рану руки і колоті рани біля серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кам'янському Дніпропетровської області у закинутій будівлі патрульна поліція виявила неповнолітню без свідомості та у крові. Дівчинка намагалася покінчити життя самогубством.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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