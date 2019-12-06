Погрожувала вбити лікарів: у Києві біля метро знайшли закривавлену дівчину

У Києві біля станції метро "Оболонь", на зупинці громадського транспорту, 6 грудня помітили закривавлену дівчину з ножем у руці.
Коли на місце приїхали медики, вона обіцяла встромити ніж собі в серце, а також вбити лікарів. Про це написало видання "Інформатор".
А після прибуття поліцейських ніж уже лежав поруч із постраждалою. Патрульні почали говорити з дівчиною, і та розповіла, що порізала себе сама. Вона стверджувала, що намагалася таким чином покінчити життя самогубством.
У Києві біля метро знайшли закривавлену дівчину
Інформатор
Згодом медики надали першу допомогу постраждалій і госпіталізували її до лікарні. Попередньо, у неї виявили різану рану руки і колоті рани біля серця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кам'янському Дніпропетровської області у закинутій будівлі патрульна поліція виявила неповнолітню без свідомості та у крові. Дівчинка намагалася покінчити життя самогубством.
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