У Києві біля метро прогримів вибух, а відомий ТРЦ "замінували". Фото і відео

У Києві, поруч зі станцією метро "Мінська", нібито знайшли "підозрілу" валізу, а згодом пролунав вибух. Виявилось, що там було знешкоджено два саморобних вибухових пристрої. Також повідомляється про "замінування" ТРЦ Ocean Plaza.

Обидва інциденти відбулися у вівторок, 21 липня. Про "підозрілу" валізу написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві біля метро знайшли "підозрілу" валізу

У Києві біля метро знайшли "підозрілу" валізу

У Києві біля метро знайшли "підозрілу" валізу

У мережі уточнили, що людей, які були поруч зі станцією метро, евакуювали. Журналісту OBOZREVATEL вдалось зробити кілька фото з місця подій. Він розповів, що прибули правоохоронці, рятувальники та медики. Частину території було перекрито.

Пізніше на сторінці "Київ оперативний" заявили про вибух поруч зі станцією метро, а також з'явилося відповідне відео.

Тоді мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook пояснив, що там було знешкоджено два саморобних вибухових пристрої.

За його словами, близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили інформацію та справді виявили небезпечні предмети.

Згодом вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили.

У Києві біля метро знайшли "підозрілу" валізу

У Києві біля метро знайшли "підозрілу" валізу

У Києві біля метро знайшли "підозрілу" валізу

Водночас на сторінці "Х*йовий Київ" у Telegram написали, що розпочалась евакуація людей з ТРЦ Ocean Plaza, адже надійшов дзвінок про "замінування".

У Києві біля метро знайшли "підозрілу" валізу

У Києві біля метро знайшли "підозрілу" валізу

Пост у мережі

Пост в мережі

Пост в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня надійшли повідомлення про "замінування" приміщення Київського апеляційного суду і центрального залізничного вокзалу.