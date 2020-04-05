У Києві біля метро викрали і зґвалтували дівчину: введений план "Перехоплення"

У неділю ввечері, 5 квітня, в Києві водій автомобіля Газель з номерами AI1509ЕК викрав і зґвалтував 20-річну дівчину.

Зловмисник посадив її до себе в машину неподалік від станції метро Видубичі, вивіз до лісу і скоїв злочин. Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".

Після цього інциденту був введений план "Перехоплення" з розшуку ґвалтівника.

Якщо ви побачите це авто, повідомте про це поліції за номером 102.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі затримали копів, які викрали жінку. Вони цілу годину возили по місту, вимагаючи велику суму.

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