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5 квітня • оновлено в 21:45
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У Києві біля метро викрали і зґвалтували дівчину: введений план "Перехоплення"

29.7т
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У неділю ввечері, 5 квітня, в Києві водій автомобіля Газель з номерами AI1509ЕК викрав і зґвалтував 20-річну дівчину.

Зловмисник посадив її до себе в машину неподалік від станції метро Видубичі, вивіз до лісу і скоїв злочин. Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".

Після цього інциденту був введений план "Перехоплення" з розшуку ґвалтівника.

Якщо ви побачите це авто, повідомте про це поліції за номером 102.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі затримали копів, які викрали жінку. Вони цілу годину возили по місту, вимагаючи велику суму.

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Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Лишь бы вирусом не заразили, надеюсь были в масках.
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1
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:" Пiсля огидной "революцiї" на майданi уся країна перетворилась на гидотне смитя.."
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3
3
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Golan Sim, директор мусорки-наш обозный зоофил
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2
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Гоша Злой
Гоша Злой
идиоты.номера покажите.
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Кияни Кримінал

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