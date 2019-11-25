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25 листопада • оновлено в 17:52
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У Києві біля метро влаштували різанину: поліція показала підозрюваного

1.2т
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У понеділок, 25 листопада, у Києві біля станції метро "Контрактова площа" двоє чоловіків влаштували сутичку, що переросла у різанину.

Один із учасників конфлікту отримав ножові поранення. Про це повідомляє у Facebook відділ комунікації поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Під час сутички на виході зі станції столичного метрополітену правопорушник ударив ножем незнайомця і намагався втекти. Однак його відразу після злочину затримали поліцейські. Розпочато кримінальне провадження", – йдеться у повідомленні.

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У Києві біля метро влаштували різанину

У Києві біля метро влаштували різанину

Поліція Києва

Потерпілий розповів поліцейським, що у нього виник конфлікт із невідомим, який ножем вдарив його у плече. Із колото-різаним пораненням чоловіка доправили в лікарню. З місця події криміналісти вилучили ніж, який направили на експертне дослідження.

Правопорушником виявився 34-річний киянин, у якого раніше не було проблем із законом. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У Києві біля метро влаштували різанину

У Києві біля метро влаштували різанину

Поліція Києва

У Києві біля метро влаштували різанину

У Києві біля метро влаштували різанину

interesniy.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 листопада у Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро "Наукова".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Ночной домашний арест для поножовщика, что?!
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