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У Києві біля кафе зчинилася бійка зі стріляниною: відео

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В Оболонському районі Києва в ніч на 25 липня зчинилася бійка зі стріляниною. Компанія з 20 нетверезих чоловіків відпочивала біля кафе "Аджика", але раптово напала на перехожого.

Вони кілька разів вдарили його, а потерпілий, щоб захистити себе, дістав пістолет. Побачивши зброю, нападники почали ще більше бити його і вдарили пляшкою по голові, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після потерпілий почав стріляти в різні боки, щоб відлякати хлопців. На підмогу своїм друзям прибігло більше десяти осіб: вони повалили чоловіка з пістолетом і продовжили бити", – уточнили в ЗМІ.

Поліція на місці НП

Поліція на місці НП

"Інформатор"

Новини
У центрі Києва в кафе зчинилася бійка з "різаниною"

Потерпілого забрала патрульна поліція, а група нападників розбіглася. На місці НП знайшли зброю і кілька гільз. З компанії була затримана тільки одна особа, на яку вказали очевидці бійки.

Місце НП

Місце НП

"Інформатор"

У Києві біля кафе зчинилася бійка зі стріляниною: відео

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Як писав OBOZREVATEL, у червні в Оболонському районі Києва в ресторані "Каспій" трапився конфлікт, який переріс у масову бійку із стріляниною і ножами.

Кількох відвідувачів атакували з газовим балончиком, а одному чоловікові вистрелили в ногу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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