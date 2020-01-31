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31 січня • оновлено в 18:12
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У Києві біля Інституту раку з'явилася кав'ярня із цинічною назвою. Фотофакт

3.3т
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У Києві просто навпроти будівлі Національного інституту раку розмістили кав'ярню із цинічною назвою російською мовою "Кофелечебница".

Про це написала журналістка OBOZREVATEL Лілія Рагуцька на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала відповідне фото.

"Назвати так кав‘ярню – несмак, як на мене. Поставити кав’ярню з такою назвою навпроти центрального входу до Інституту раку – вже цинізм", – зазначила Рагуцька.

У Києві біля Інституту раку з'явилася кав'ярня із цинічною назвою

У Києві біля Інституту раку з'явилася кав'ярня із цинічною назвою

Facebook/Лілія Рагуцька

Користувачі мережі почали обурено коментувати ситуацію.

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" Це жах...", "Омг, які ж д*біли", "Та ще й не українською. Фе", "Несмак не лікується. До всього ще й дурість", "Це неповага до громадської моралі", – написали вони.

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Скріншот

Пост про кав'ярню з цинічною назвою у Києві

Пост про кав'ярню з цинічною назвою у Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з тролейбусів Києва пасажирки пенсійного віку назвали захисників України, які воюють з російськими окупантами на Донбасі, "вбивцями".

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Рагулье вопит
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семенов Александр
семенов Александр
Лечебница это на украинском ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а где цинизм?ну кофелечебница и что тут циничного???ну и что что институт рака,и вообще какое кому дело до кофейни?это частная контора и как человек хочет так и называет
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