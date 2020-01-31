У Києві біля Інституту раку з'явилася кав'ярня із цинічною назвою. Фотофакт

У Києві просто навпроти будівлі Національного інституту раку розмістили кав'ярню із цинічною назвою російською мовою "Кофелечебница".
Про це написала журналістка OBOZREVATEL Лілія Рагуцька на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала відповідне фото.
"Назвати так кав‘ярню – несмак, як на мене. Поставити кав’ярню з такою назвою навпроти центрального входу до Інституту раку – вже цинізм", – зазначила Рагуцька.
У Києві біля Інституту раку з'явилася кав'ярня із цинічною назвою
Facebook/Лілія Рагуцька
Користувачі мережі почали обурено коментувати ситуацію.
" Це жах...", "Омг, які ж д*біли", "Та ще й не українською. Фе", "Несмак не лікується. До всього ще й дурість", "Це неповага до громадської моралі", – написали вони.
Коментарі користувачів мережі
Скріншот
Коментарі користувачів мережі
Скріншот
Пост про кав'ярню з цинічною назвою у Києві
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з тролейбусів Києва пасажирки пенсійного віку назвали захисників України, які воюють з російськими окупантами на Донбасі, "вбивцями".
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".