У Києві біля Інституту раку з'явилася кав'ярня із цинічною назвою. Фотофакт

У Києві просто навпроти будівлі Національного інституту раку розмістили кав'ярню із цинічною назвою російською мовою "Кофелечебница".

Про це написала журналістка OBOZREVATEL Лілія Рагуцька на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала відповідне фото.

"Назвати так кав‘ярню – несмак, як на мене. Поставити кав’ярню з такою назвою навпроти центрального входу до Інституту раку – вже цинізм", – зазначила Рагуцька.

У Києві біля Інституту раку з'явилася кав'ярня із цинічною назвою Facebook/Лілія Рагуцька

Користувачі мережі почали обурено коментувати ситуацію.

" Це жах...", "Омг, які ж д*біли", "Та ще й не українською. Фе", "Несмак не лікується. До всього ще й дурість", "Це неповага до громадської моралі", – написали вони.

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Пост про кав'ярню з цинічною назвою у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з тролейбусів Києва пасажирки пенсійного віку назвали захисників України, які воюють з російськими окупантами на Донбасі, "вбивцями".

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