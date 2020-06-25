У Києві біля головного газорегуляторного пункту виявили міни. Фото

У Києві, на вулиці Степана Бандери, 6, під час будівельних робіт на головному газорегуляторному пункті 25 червня виявили три мінометні міни.

Їх поруч із ринком Петрівка знайшли працівники АТ "Київгаз". Про це написала пресслужба компанії на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні, 25 червня, близько 11 години, наші співробітники виявили три мінометні міни під час будівельних робіт на головному газорегуляторному пункті (ГГРП) по вулиці Степана Бандери, 6", – йдеться у повідомленні.

У Києві біля головного газорегуляторного пункту виявили міни Facebook/"Київгаз"

Так, спеціалісти “Київгазу” проводили земельні роботи, коли виявили снаряди. Вони одразу викликали поліцію та рятувальників, адже виникла небезпека вибуху.

"Об’єкт розташований поблизу газозаправної станції та ринку Петрівка – у разі вибуху однієї з мін наслідки могли бути жахливими", – додали у пресслужбі.

Роботи "Київгазу" у зв’язку зі знахідкою були призупинені. На місці розпочала працювати поліція, рятувальники та сапери.

У Києві біля головного газорегуляторного пункту виявили міни Facebook/"Київгаз"

Також зазначається, що сам ГГРП №6, під час ремонту якого знайшли міни, був побудований ще у період з 1960 по 1963 роки.

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