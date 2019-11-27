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29 листопада • оновлено в 11:52
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У Києві біля банку сталося пограбування: забрали сумку з 250 тис. грн

4.2т
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У центрі Києва біля відділення одного з банків сталося пограбування. Зловмисник забрав сумку з грошима.

Злочин стався увечері 27 листопада на бульварі Лесі Українки, 7б, у Печерському районі. Про це повідомило джерело OBOZREVATEL.

Як стало відомо, грабіжник вихопив сумку з автомобіля і зник у дворах. Постраждала – жінка. За попередніми даними, зловмисник забрав 200 - 250 тис. грн.

Грабіжник забрав сумку з грошима (ілюстрація)

Грабіжник забрав сумку з грошима (ілюстрація)

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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семенов Александр
семенов Александр
Та не мереживате вы так!!! Этож был актывист
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