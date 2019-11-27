У Києві біля банку сталося пограбування: забрали сумку з 250 тис. грн

У центрі Києва біля відділення одного з банків сталося пограбування. Зловмисник забрав сумку з грошима.
Злочин стався увечері 27 листопада на бульварі Лесі Українки, 7б, у Печерському районі. Про це повідомило джерело OBOZREVATEL.
Як стало відомо, грабіжник вихопив сумку з автомобіля і зник у дворах. Постраждала – жінка. За попередніми даними, зловмисник забрав 200 - 250 тис. грн.
Грабіжник забрав сумку з грошима (ілюстрація)
112 Україна
Всі обставин події з'ясовує поліція.
Пограбування сталося в центрі Києва
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з офісу помічниці народного депутата від "Слуги народу" Андрія Задорожного – Марини Коржак – вкрали комп'ютер.
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