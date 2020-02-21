У Києві батьки школярів забили на сполох у соцмережах черед нову гру підлітків під назвою "виклик стрибка", яка поширилась у всьому світі та результатом якої може стати струс мозку або навіть смерть.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Трагічні випадки вже зафіксували в інших країнах. А рідні школярів із Києва у мережі запевнили, що на території міста уже з'явилися шанувальники такої розваги.

"Підсікають ноги. Якщо дитина не знає, як падати, вдаряється головою... Багато підлітків уже отримали струс і смертельні травми голови! Є інформація, що у київськи школах вже грають. Пуща Водиця підтвердила, що у них у школі теж," – підкреслили вони.

У Києві батьки забили на сполох через смертельну гру серед підлітків. Ілюстрація Hindustantimes.com

Втім, у Департаменті освіти Києва журналістів запевнили, що станом на 21 лютого в столиці подібних випадків не було, а про таку гру там узагалі дізналися від видання. Представники Департаменту підкреслили, що, якщо помітять такі інциденти, одразу вживатимуть заходів.

Самі ж київські школярі зізналися, що знають про цю гру, але бачили її лише на відео в інтернеті, а не вживу.

Повідомлення київських батьків у соцмережах Скріншот

Повідомлення київських батьків у соцмережах Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16-річна дівчина, яка була членом групи "Синій кит" і порізала собі вени 30 травня 2018 року на Хрещатику у Києві, втекла з лікарні.

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