У Києві батьки маленьких дітей затримали збоченця

В Оболонському районі Києва увечері 7 квітня був затриманий чоловік, який своїми діями сильно налякав дітей.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, це трапилося поблизу озера "Міністерське" ("Мiнiстерка", Редькино), яке є одним з улюблених місць відпочинку багатьох киян.

Двоє дев'ятирічних дітей забігли в альтанку біля озера. Через кілька хвилин до альтанки підійшов чоловік, дістав свій член, який був в ерегованому стані, і почав мастурбувати дивлячись на дітей.

Хлопчик і дівчинка страшно злякалися і побігли до батьків, які були поблизу - все їм розповіли. Ті, в свою чергу, кинулися за невідомим чоловіком, затримали його і викликали поліцію.

Одна з альтанок на озері

Підозрюваний в розпусних діях щодо малолітніх заявив правоохоронцям, що "просто зайшов у кущі, щоб справити нужду". Що було потім - нібито не пам'ятає, оскільки був сильно п'яний.

За інформацією джерела, затриманому чоловікові 31 рік, він - пожежний у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Києві.

Поліція проводить розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у вагоні київського метро затримали чоловіка, який навмисне оголився перед 12-річною дівчинкою. Йому вручили підозру у вчиненні розпусних дій.

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