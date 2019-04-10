У Києві батьки маленьких дітей впіймали збоченця: з'ясувалися нові деталі

Правоохоронці оголосили про підозру у злочині чоловіку, що скоював розпусні дії перед дітьми на Оболоні у Києві.

Суд готується обрати йому запобіжний захід. За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, пояснили у прес-службі прокуратури Києва.

"Молодик відпочивав у кафе біля озера в Оболонському районі. Побачивши двох дітей, які гралися поруч із кафе, з метою задоволення власної статевої пристрасті, чоловік підійшов до них і чинив розпусні дії", — заявили у прокуратурі.

Місце події

Повідомляється, що він був затриманий 7 квітня близько 18:00. Про нього також відомо, що йому 30 років і він уродженець Чернігівщини. Нагадаємо, що до приїзду поліції його затримали батьки дітей.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в лютому поліція затримала чоловіка, який навмисне оголився перед 12-річною дівчинкою просто у вагоні метро.

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