|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві батьки маленьких дітей впіймали збоченця: з'ясувалися нові деталі

1.3тЧитати матеріал російською

Правоохоронці оголосили про підозру у злочині чоловіку, що скоював розпусні дії перед дітьми на Оболоні у Києві.

Суд готується обрати йому запобіжний захід. За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, пояснили у прес-службі прокуратури Києва.

"Молодик відпочивав у кафе біля озера в Оболонському районі. Побачивши двох дітей, які гралися поруч із кафе, з метою задоволення власної статевої пристрасті, чоловік підійшов до них і чинив розпусні дії", — заявили у прокуратурі.

Новини
Затягнув дитину в під'їзд і зірвав одяг: у Кривому Розі на гарячому впіймали педофіла. Фото
Місце події

Місце події

Повідомляється, що він був затриманий 7 квітня близько 18:00. Про нього також відомо, що йому 30 років і він уродженець Чернігівщини. Нагадаємо, що до приїзду поліції його затримали батьки дітей.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в лютому поліція затримала чоловіка, який навмисне оголився перед 12-річною дівчинкою просто у вагоні метро.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки