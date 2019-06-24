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У Києві банда в балаклавах закидала маршрутку "коктейлями Молотова"

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В Оболонському районі Києва 24 червня група зловмисників закидала маршрутки "коктейлями Молотова" і зникла.

Правоохоронці ввели план "Перехоплення". За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, пише "Інформатор". Уточнюється, що НП трапилася біля станції метро "Героїв Дніпра", а об'єктами нападу стали маршрутні автобуси до Вишгорода (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Водії встигли самотужки загасити пожежу вогнегасниками. Водночас правоохоронці шукають у Києві банду в складі 3-4 осіб. Куди саме поїхали зловмисники – невідомо", – уточнили в ЗМІ.

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Місце НП

Місце НП

Інформатор

Очевидці з місця події повідомили, що бачили банду з п'яти осіб. Вони розбили вікно з боку водія, кинули туди димову шашку з одного боку і банку з невідомою речовиною – з іншого.

У Києві банда в балаклавах закидала маршрутку "коктейлями Молотова"

Як писав OBOZREVATEL, у березні водій приміської маршрутки №825 із Києва до Боярки побив пасажира. У потерпілого – забій головного мозку і серйозні переломи.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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