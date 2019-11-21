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21 листопада • оновлено в 12:04
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/ Кримінал

У Києві автомобіль зніс жінок на переході: опубліковано відео

1.1т
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Біля будівлі Дніпровської районної адміністрації у Києві водій Daewoo Lanos збив на нерегульованому пішохідному переході 84-річну жінку та 26-річну дівчину.

Аварія трапилась ввечері 20 листопада на перехресті бульвару Праці і вулиці Червоноткацькій, розповіла OBOZREVATEL пресофіцер Дніпровського райуправління поліції Ганна Шевчук (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За її словами, постраждалі отримали переломи ніг і були госпіталізовані.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Скріншот з відео

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Відомо, що водієві транспортного засобу 39 років. Про те, чи був чоловік на момент ДТП у стані алкогольного сп'яніння, даних у поліції наразі немає.

"Відповідно до зібраними матеріалами слідчим відділом вноситимуться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", – уточнила Шевчук.

У Києві Daewoo Lanos збив на переході двох жінок

У Києві Daewoo Lanos збив на переході двох жінок

Скріншот з відео

Місце події

Місце події

Google. Maps

На youtube-каналі dtp.kiev.ua очевидці опублікували відео місця події. На кадрах видно, що автомобіль, який збив пішоходів, стоїть в кількох метрах від "зебри". За словами автора відеоролика, швидка приїхала швидко, так як була неподалік. Він повідомив, що в результаті аварії у автомобіля пошкоджений капот і розбите лобове скло.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 20 листопада у Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка Mercedes і позашляховик Toyota RAV-4. Загинули двоє людей і вісім отримали травми.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал авто ДТП Національна поліція України
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