У Києві автомобіль збив жінку з дитиною і втік: перші деталі

У Києві 20 червня автомобіль збив жінку й дитину, після чого зник із місця події.
Аварія трапилася приблизно о 15:30 на переході на вул. Протасів Яр, 8, повідомили в Telegram "Київ Оперативний". Очевидців ДТП попросили звернутися в поліцію (фото 18+).
"Невідомий автомобіль збив двох – жінку й дитину. Одразу після ДТП водій утік", – уточнили в соцмережі.
На опублікованих знімках видно, що постраждалі лежать на асфальті в крові, навколо них стовпилися люди, які намагалися надати допомогу.
Місце ДТП
Патрульна поліція Києва
Місце ДТП
ДТП на Протасовому яру
На сторінці dtp.kiev.ua в Instagram повідомили, що водія затримали – ним виявився власник Volkswagen Passat на київській реєстрації. Один із постраждалих – у критичному стані.
водій втік
У поліції уточнили, що зловити підозрюваного водія вдалося очевидцям ДТП.
Місце аварії
Google-карти
Водій # Фольксаген # Пассат # АА9045ХН, важко травмував в Києві на Протасов жінку з дитиною затриманий патрульними неподалеку.от місця # ДТП Нагадаємо, Жорстке # ДТП з постраждалими в Києві на Протасовому яру 8: на спуску автомобіль збив двох пішоходів, жінку з дитиною, і зник з місця. Один з потерпілих в критичному стані без свідомості. На місце їдуть екстрені служби .. Якщо побачите на районі авто з характерними ушкодженнями, відразу телефонуйте 102!
Як писав OBOZREVATEL, у березні в Броварах Київської області співробітник Національної поліції в стані алкогольного сп'яніння збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий помер.
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