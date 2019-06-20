У Києві автомобіль збив жінку з дитиною і втік: перші деталі

У Києві 20 червня автомобіль збив жінку й дитину, після чого зник із місця події.

Аварія трапилася приблизно о 15:30 на переході на вул. Протасів Яр, 8, повідомили в Telegram "Київ Оперативний". Очевидців ДТП попросили звернутися в поліцію (фото 18+).

"Невідомий автомобіль збив двох – жінку й дитину. Одразу після ДТП водій утік", – уточнили в соцмережі.

На опублікованих знімках видно, що постраждалі лежать на асфальті в крові, навколо них стовпилися люди, які намагалися надати допомогу.

Місце ДТП Патрульна поліція Києва

Місце ДТП

ДТП на Протасовому яру

На сторінці dtp.kiev.ua в Instagram повідомили, що водія затримали – ним виявився власник Volkswagen Passat на київській реєстрації. Один із постраждалих – у критичному стані.

водій втік

У поліції уточнили, що зловити підозрюваного водія вдалося очевидцям ДТП.

Місце аварії Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Броварах Київської області співробітник Національної поліції в стані алкогольного сп'яніння збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий помер.

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