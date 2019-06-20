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У Києві автомобіль збив жінку з дитиною і втік: перші деталі

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У Києві 20 червня автомобіль збив жінку й дитину, після чого зник із місця події.

Аварія трапилася приблизно о 15:30 на переході на вул. Протасів Яр, 8, повідомили в Telegram "Київ Оперативний". Очевидців ДТП попросили звернутися в поліцію (фото 18+).

"Невідомий автомобіль збив двох – жінку й дитину. Одразу після ДТП водій утік", – уточнили в соцмережі.

На опублікованих знімках видно, що постраждалі лежать на асфальті в крові, навколо них стовпилися люди, які намагалися надати допомогу.

Місце ДТП

Місце ДТП

Патрульна поліція Києва

Місце ДТП

Місце ДТП

Новини
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ДТП на Протасовому яру

ДТП на Протасовому яру

На сторінці dtp.kiev.ua в Instagram повідомили, що водія затримали – ним виявився власник Volkswagen Passat на київській реєстрації. Один із постраждалих – у критичному стані.

водій втік

водій втік

У поліції уточнили, що зловити підозрюваного водія вдалося очевидцям ДТП.

Місце аварії

Місце аварії

Google-карти

Водій # Фольксаген # Пассат # АА9045ХН, важко травмував в Києві на Протасов жінку з дитиною затриманий патрульними неподалеку.от місця # ДТП Нагадаємо, Жорстке # ДТП з постраждалими в Києві на Протасовому яру 8: на спуску автомобіль збив двох пішоходів, жінку з дитиною, і зник з місця. Один з потерпілих в критичному стані без свідомості. На місце їдуть екстрені служби .. Якщо побачите на районі авто з характерними ушкодженнями, відразу телефонуйте 102!

Публікація від dtp.kiev.ua (@ dtp.kiev.ua)

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Броварах Київської області співробітник Національної поліції в стані алкогольного сп'яніння збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий помер.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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