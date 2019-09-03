У Києві на переході збили дитину

У Києві автомобіль збив на пішохідному переході 7-річного хлопчика. Школяр залишився живий, проте отримав числені травми.

Аварія трапилася увечері 2 вересня на вул. Закревського в Деснянському районі, повідомили OBOZREVATEL медики. В результаті дитина отримала травми голови, тулуба, рук, ніг, і була госпіталізована до дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Всі обставини ДТП встановлюються.

Аварія трапилася на переході по вул. Закревського Google. Maps

Аварія трапилася на переході по вул. Закревського Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Стрий Львівської області мікроавтобус збив батька з дітьми 4 місяців і 2 рочки.

У результаті молодша дитина від отриманих травм померла в реанімації. Водія авто поліція затримала, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!