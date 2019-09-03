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3 вересня • оновлено в 14:50
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У Києві на переході збили дитину

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У Києві автомобіль збив на пішохідному переході 7-річного хлопчика. Школяр залишився живий, проте отримав числені травми.

Аварія трапилася увечері 2 вересня на вул. Закревського в Деснянському районі, повідомили OBOZREVATEL медики. В результаті дитина отримала травми голови, тулуба, рук, ніг, і була госпіталізована до дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Всі обставини ДТП встановлюються.

Аварія трапилася на переході по вул. Закревського

Аварія трапилася на переході по вул. Закревського

Google. Maps

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Аварія трапилася на переході по вул. Закревського

Аварія трапилася на переході по вул. Закревського

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Стрий Львівської області мікроавтобус збив батька з дітьми 4 місяців і 2 рочки.

У результаті молодша дитина від отриманих травм померла в реанімації. Водія авто поліція затримала, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто діти
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