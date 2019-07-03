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У Києві автомобіль з п'яним водієм вилетів на зустрічну смугу: перші фото і відео ДТП

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У Києві вночі, 3 липня, на бульварі Дружби народів трапилася масштабна аварія за участю двох автомобілів.

Ліквідувати наслідки ДТП довелося рятувальникам, оскільки в моторному відсіку однієї з машин почалося загоряння, повідомили на сторінці ДСНС у Києві в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Аварія трапилася між автомобілями Volkswagen і Peugeot, в реузльтате чого виникла пожежа в моторному відсіку. Рятувальники її ліквідували і змили паливо, яке розлилося на проїжджу частину", – повідомили в ДСНС.

ДТП на Дружби народів

ДТП на Дружби народів

Facebook ДСНС у Києві

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Як повідомили очевидці аварії в Telegram dtp.kiev.ua, водій Volkwagen вилетів на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення. За попередньою інформацією, він був п'яним. Інформація про стан потерпілих уточнюється.

Аварія

Аварія

Telegram Alexander Beskrestnov

ДТП

ДТП

Telegram Alexander Beskrestnov

Як писав OBOZREVATEL, всього за майже п'ять з половиною років в аваріях в Києві загинули 758 осіб і 13 808 отримали травми.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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