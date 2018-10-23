У Києві автокран ''зніс'' 19 авто: момент ДТП потрапив на відео

Автокран КамАЗ, який розбив 19 машин у центрі Києва, спочатку врізався у вантажівку, а потім, не припиняючи руху, зніс ще 18 легкових авто.

Відео моменту ДТП з'явилося у розпорядженні OBOZREVATEL. На записі видно, як вантажівку відкидає в бік від сильного удару з краном (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно з опублікованими записами камер відеоспостереження, пасажири вистрибували з постраждалих авто просто під час аварії.

Нагадаємо, що в ДТП постраждали три особи — двом із них надали медичну допомогу на місці, ще одну госпіталізували. Причиною зіткнення водій автокрана назвав відмову гальм.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні у Запоріжжі сталася жахлива аварія, в якій загинули двоє дітей з однієї сім'ї. Обом хлопчикам було по 8 років.