У Києві авто збило школяра на переході: що відомо

У Києві під колеса автомобіля потрапив 13-річний школяр. Підліток отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, аварія трапилася, коли хлопець переходив Оболонський проспект пішохідним переходом.

Унаслідок наїзду транспортного засобу школяр отримав багато серйозних травм і був доставлений до дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

ДТП трапилося на Оболонському проспекті Google. Maps

Обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 6-річний хлопчик потрапив до лікарні після того, як його побив однокласник. Медики діагностували у дитини травму живота.

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