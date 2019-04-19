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/Кримінал

У Києві авто збило школяра на переході: що відомо

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У Києві під колеса автомобіля потрапив 13-річний школяр. Підліток отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, аварія трапилася, коли хлопець переходив Оболонський проспект пішохідним переходом.

Унаслідок наїзду транспортного засобу школяр отримав багато серйозних травм і був доставлений до дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

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Обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 6-річний хлопчик потрапив до лікарні після того, як його побив однокласник. Медики діагностували у дитини травму живота.

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Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтодіти
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