У Києві авто збило школяра на переході: що відомо

У Києві під колеса автомобіля потрапив 13-річний школяр. Підліток отримав серйозні травми і був доставлений до лікарні.
Як повідомило джерело OBOZREVATEL, аварія трапилася, коли хлопець переходив Оболонський проспект пішохідним переходом.
Унаслідок наїзду транспортного засобу школяр отримав багато серйозних травм і був доставлений до дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
ДТП трапилося на Оболонському проспекті
Google. Maps
Обставини події встановлюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 6-річний хлопчик потрапив до лікарні після того, як його побив однокласник. Медики діагностували у дитини травму живота.
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