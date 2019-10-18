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18 жовтня • оновлено в 11:46
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У Києві авто з Росії збило пішохода: водій пішов на підлість. Фото 18+

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У Голосіївському районі Києва в ніч на 18 жовтня трапилася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Multivan і пішохода. Машина була на російських номерних знаках, які водій після аварії зняв.

НП відбулась на вулиці Академіка Заболотного, перед поворотом на вулицю Пирогівський шлях, близько 22:00, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мікроавтобус рухався вгору вулицею Заболотного. Саме в той момент проїжджу частину переходив чоловік, якого і збив автомобіль. ДТП трапилася біля "зебри", але де саме перетинав дорогу потерпілий – невідомо.

У Києві авто з Росії збило пішохода

У Києві авто з Росії збило пішохода

Інформатор

Примітно, що Volkswagen мав російські номери. У момент приїзду журналістів водій авто зняв їх. Мікроавтобус зареєстрований у 123 регіоні – Краснодарський край.

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Постраждалого госпіталізували. На вигляд йому близько 50 років.

У Голосіївському районі Києва в ніч на 18 жовтнятрапилася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Multivan і пішохода

У Голосіївському районі Києва в ніч на 18 жовтнятрапилася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Multivan і пішохода

Інформатор

Машина була на російських номерних знаках, які водій після аварії зняв

Машина була на російських номерних знаках, які водій після аварії зняв

Інформатор

В результаті постраждав пішохід

В результаті постраждав пішохід

Інформатор

Його госпіталізували

Його госпіталізували

Інформатор

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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