У Києві авто з Росії збило пішохода: водій пішов на підлість. Фото 18+

У Голосіївському районі Києва в ніч на 18 жовтня трапилася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Multivan і пішохода. Машина була на російських номерних знаках, які водій після аварії зняв.

НП відбулась на вулиці Академіка Заболотного, перед поворотом на вулицю Пирогівський шлях, близько 22:00, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мікроавтобус рухався вгору вулицею Заболотного. Саме в той момент проїжджу частину переходив чоловік, якого і збив автомобіль. ДТП трапилася біля "зебри", але де саме перетинав дорогу потерпілий – невідомо.

У Києві авто з Росії збило пішохода Інформатор

Примітно, що Volkswagen мав російські номери. У момент приїзду журналістів водій авто зняв їх. Мікроавтобус зареєстрований у 123 регіоні – Краснодарський край.

Постраждалого госпіталізували. На вигляд йому близько 50 років.

У Голосіївському районі Києва в ніч на 18 жовтнятрапилася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Multivan і пішохода Інформатор

Машина була на російських номерних знаках, які водій після аварії зняв Інформатор

В результаті постраждав пішохід Інформатор

Його госпіталізували Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в результаті ДТП загинув водій швидкої допомоги і фельдшерка. Аварія трапилася пізно ввечері в неділю, 13 жовтня, на Керченській площі.

Момент смертельної ДТП з машиною "швидкої" потрапив на камери відеоспостереження.

У мережі показали фото загиблої фельдшерки, яка потрапила в аварію.

А в середу, 16 жовтня, в Києві більше 10 автомобілів швидкої допомоги конвоєм і з мигалками вирушили на похорон, щоб попрощатися із загиблими в ДТП фельдшеркою та водієм.

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