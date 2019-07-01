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/Кримінал

У Києві авто з причепом врізалося в машину патрульних

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У Києві нетверезий водій авто з фургоном на причепі влетів у автомобіль патрульної поліції. Після цього його машина врізалася у відбійник.

Аварія трапилася на вул. Дачній, повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Постраждалих вдалося уникнути.

"Каже, що у нього "все пучком". Навіть не дивлячись на те, що він в'їхав просто в патрульний Mitsubishi і відбійник. Потім намагався втекти, але був зупинений іншим нарядом поліції", – уточнили в соцмережі.

Авто

Авто

Facebook "Київ Оперативний"

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Фургон

Фургон

Facebook "Київ Оперативний"

Рівень алкоголю в крові затриманого склав 1,37 проміле.

Водій

Водій

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві авто патрульної поліції влетіло в електроопору. Травми отримали два правоохоронця, які їхали в авто.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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