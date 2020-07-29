У Києві авто врізалось у відбійник: постраждала дитина. Фото

Obozrevatel Кримінал 10:20, 29.07.2020 Оновлено: 10:39, 29.07.2020

У Голосіївському районі Києва в середу вранці, 29 липня, автомобіль в‘їхав у відбійник, у результаті чого постраждав водій та дитина, яка була всередині.

ДТП трапилася на вулиці Саперно-Слобідській. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Водій Lada з невідомих причин в‘їхав у відбійник. Причини аварії поки невідомі, але відомо, що, на жаль, постраждав і водій, і дитина, яка була в авто", – йдеться в дописі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Наддніпрянському шосе 28 липня трапилася масштабна ДТП за участі позашляховика й вантажівки, унаслідок якої, попередньо, загинула одна особа.

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