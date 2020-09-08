У Києві авто вилетіло на тротуар і збило жінку. Фото

Карина Бондаренко Кримінал 12:47, 8.09.2020 Оновлено: 13:00, 8.09.2020

У Києві 8 вересня на проспекті Лобановського трапилася аварія за участю двох автомобілів. Після зіткнення один із них вилетів на тротуар і збив жінку.

Подія трапилася на перехресті з вулицею Кривоноса, повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram.

На місце прибули поліцейські і медики "швидкої". Відомо, що потерпіла перебуває у важкому стані.

У Києві трапилася ДТП.
"Київ оперативний" в Telegram
Перехрестя Лобановського і Кривоноса.
Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в київському метро перестали працювати відразу кілька способів оплати за проїзд. Через це на станціях вишикувалися величезні черги.

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