У Києві авто на смерть збило пішохідку: фото і відео 18+

У Деснянському районі Києва, на вулиці Пухівська, 7, трапилася смертельна ДТП за участю пішохідки. Автомобіль Hyundai Matrix збив жінку.

Аварія відбулася приблизно о 21:40 у середу, 20 листопада, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Так, автомобіль їхав Пухівською у бік ТЕЦ. Цієї миті проїжджу частину переходила жінка. Водій запевнив, що рухався на зелений сигнал світлофора і швидкість була невисокою.

У Києві авто на смерть збило пішохідку Інформатор

Показово, що на перехресті світлофор для пішоходів встановлений тільки з одного боку дороги. Так, власник Hyundai стверджує, що помітив загиблу дуже пізно і намагався запобігти зіткненню. Потерпіла ж хотіла відбігти від авто, але попрямувала прямо під його колеса.

Жінка отримала несумісні з життям травми. Лікарі не змогли нічим їй допомогти. На вигляд загиблій приблизно 50 років.

У Деснянському районі Києва, на вулиці Пухівська, 7, трапилася смертельна ДТП за участю пішохідки Інформатор

Автомобіль Hyundai Matrix збив жінку Інформатор

У Деснянському районі Києва, на вулиці Пухівська, 7, трапилася смертельна ДТП за участю пішохідки Інформатор

Автомобіль Hyundai Matrix збив жінку Інформатор

У Деснянському районі Києва, на вулиці Пухівська, 7, трапилася смертельна ДТП за участю пішохідки Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві трапилася смертельна ДТП з мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4. Внаслідок аварії загинули дві людини.

Смертельна ДТП 20 листопада трапилася через те, що позашляховик Toyota виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою.

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