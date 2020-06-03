У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі. Фото та відео

Юрій Сергієнко Кримінал 01:33, 4.06.2020 Оновлено: 01:33, 4.06.2020

У Києві на проспекті Перемоги іномарка на великій швидкості виїхала на тротуар і знесла частину кіоску.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, повідомляє dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі
Київ оперативний

Як уточнює "Київ оперативний", Opel на польських номерах спершу врізався в Chevrolet, а потім в'їхав у МАФ, який від потужного удару відкинуло на кілька метрів.

Водій Opel втік з місця події.

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі
dtp.kiev.ua
У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі
dtp.kiev.ua
У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі
dtp.kiev.ua
У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі
Київ оперативний
У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі
Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні на проспекті Перемоги зіткнулися дев'ять автомобілів, внаслідок ДТП загинула людина.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

Не тільки миші зерно з'їли: в МВС викрили нову схему в Держрезерві

Тищенка спіймали на листуванні із Зеленським у Раді: обговорювали передвиборчу кампанію

Арахамія "забув" задекларувати $100 млн, а Разумков заробляє на ломбардах: як "слуги народу" показали свої статки

"Геть з України!" В окупованому Донецьку зважилися на сміливу акцію

В Україні хочуть втричі підняти штрафи для пішоходів: підсумки першого голосування Ради