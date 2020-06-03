У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі. Фото та відео

У Києві на проспекті Перемоги іномарка на великій швидкості виїхала на тротуар і знесла частину кіоску.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, повідомляє dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі Київ оперативний

Як уточнює "Київ оперативний", Opel на польських номерах спершу врізався в Chevrolet, а потім в'їхав у МАФ, який від потужного удару відкинуло на кілька метрів.

Водій Opel втік з місця події.

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі dtp.kiev.ua

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі dtp.kiev.ua

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі dtp.kiev.ua

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі Київ оперативний

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні на проспекті Перемоги зіткнулися дев'ять автомобілів, внаслідок ДТП загинула людина.

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