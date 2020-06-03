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4 червня • оновлено в 02:40
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У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі. Фото та відео

1.4т
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У Києві на проспекті Перемоги іномарка на великій швидкості виїхала на тротуар і знесла частину кіоску.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, повідомляє dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

Київ оперативний

Як уточнює "Київ оперативний", Opel на польських номерах спершу врізався в Chevrolet, а потім в'їхав у МАФ, який від потужного удару відкинуло на кілька метрів.

Водій Opel втік з місця події.

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

dtp.kiev.ua

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

dtp.kiev.ua

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

dtp.kiev.ua

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

Київ оперативний

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

У Києві авто на єврономерах знесло кіоск на тротуарі

Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні на проспекті Перемоги зіткнулися дев'ять автомобілів, внаслідок ДТП загинула людина.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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