У Києві аферисти вкрали з орендованої квартири все, крім стін і унітазу. Відео

У Києві аферисти вкрали з орендованої квартири меблів і техніки на суму понад пів мільйона гривень. Власникам приміщення банда залишила тільки стіни й унітаз.

Крадіжка майна з квартири в Печерському районі столиці потрапила на відео. На записі, опублікованому на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook, видно, як група чоловіків виносить речі з квартири на дев'ятому поверсі, а потім вантажить їх у мікроавтобус (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Усе це відбувається серед білого дня на очах у сусідів. Автори публікації в соцмережі стверджують, що банда системно займається аферами. Нібито одна з членкинь групи Гуцева Олена орендує житло на кілька місяців, потім зникає, а квартира залишається порожньою.

"Сара, зривай шпалери! Ми переїжджаємо!" – це не анекдот, а схема, за якою працюють ці "веселі" хлопці. Всі меблі, бойлер, кухня, диван, електроприлади і т.д. – усе вивозиться в комісійні магазини і виставляється на продаж, зокрема через OLX", – розповіли постраждалі.

Зазначається, що поліція не поспішає розслідувати подію, а члени банди залишаються на свободі.

У столиці орудують аферисти. Київ Оперативний у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Києві на одному і тому ж місці раптово зруйнувався рекламний борд і помер велосипедист. Інцидент трапився на проспекті Перемоги.