У Києві 60-річний псевдопродюсер двічі зґвалтував студентку: справу передали до суду

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 60-річного псевдопродюсера, який у Києві двічі зґвалтував 18-річну студентку.

До правоохоронців потерпіла звернулася ще у грудні 2019 року. Про це написала пресслужба прокуратури міста Києва на своєму сайті.

Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік 1959 року народження познайомився із дівчиною у вагоні потягу та представився відомим продюсером. Після цього підозрюваний у власному помешканні двічі зґвалтував потерпілу.

У Києві 60-річний псевдопродюсер двічі зґвалтував студентку. Ілюстрація

"Обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. ч. 1, 2 ст. 152 КК України скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті. Наразі чоловік перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Біла Церква Київської області поліція затримала двох молодиків, один із яких кілька разів вдарив ножем у груди та зґвалтував жінку, а інший – пограбував її.

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