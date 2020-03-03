У Карпатах трагічно загинув турист із Києва

У Карпатах під час снігопаду загинув 35-річний киянин, який катався на сноуборді.

Він зіткнувся із металевою опорою. Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Закарпатській області на своїй сторінці у Facebook.

"Чоловік під час снігопаду катався на сноуборді в районі полонини Драгобрат і зіткнувся з металевою канатною опорою", – йдеться у дописі.

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Рятувальники транспортували тіло чоловіка до урочища Свидівець та передали поліцейським.

"Ми вкотре закликаємо вас бути обачними під час гірського відпочинку. Не катайтеся на лижах чи сноубордах за несприятливих погодних умов та на необлаштованих трасах. Бережіть своє здоров’я та життя!" – підкреслила пресслужба.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 6 травня 2019 року в Івано-Франківській області вантажівка з туристами перекинувся в річку Чорний Черемош. В результаті ДТП троє людей загинуло, 10 було госпіталізовано.

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