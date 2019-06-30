У кафе Києва зчинилася кривава бійка зі стріляниною: з'ясувалися нові подробиці

Під час обшуків у підозрюваних у кривавій бійці і стрілянині в кафе Києва знайшли зброю і невідому речовину, схожу на наркотичну.

Всі четверо затриманих виявилися громадянами іншої країни, повідомили подробиці інциденту в пресслужбі поліції Києва.

"У закладі відбувся конфлікт між чоловіками. Пізніше до одного з них приєдналися його друзі, і словесна перепалка переросла в бійку та стрілянину. Потерпілий отримав поранення ноги. Компанія зникла з місця НП на авто", – уточнили правоохоронці.

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Затримані

Зброя

Поліція знайшла машину з нападниками за орієнтуванням, де і виявила під час обшуку зброю. Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі за статтею за хуліганство.

Як писав OBOZREVATEL, в Глевасі Київської області в червні в кафе з ножем напали на двох підлітків. Одного з постраждалих довелося госпіталізувати.

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