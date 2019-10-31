"У кадр вино не потрапило!" У Києві водія автобуса підловили за кермом з сигаретою і телефоном

У Києві водій автобуса №32 (ст. М. "Нивки" - ж/м Мінський) потрапив у гучний скандал. Чоловіка звинуватили в тому, що він курив сигарету і тримав в руках телефон в той час, коли їхав дорогою.

Про ситуацію повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. Пізніше на неї відреагували і представники КП "Київпастранс" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви подивіться, як зручно – телефончик, сигаретка. Все б нічого, але це водій автобуса №32", – йдеться в дописі.

У Києві водія автобуса помітили за кермом з сигаретою і телефоном Київ Оперативний

Користувачі мережі почали бурхливо і з сарказмом коментувати інцидент.

"Людина втомлюється! Він робить все можливе!", "Дуже багато (якщо не всі) водіїв маршруток так їздять, ще й гроші за проїзд беруть і здачу дають водночас... Цезарі", "Красиво жити не заборониш", "Ну, це не показник... Якби він ще пив каву і давав здачу... А це – тільки 50% можливості", "Підозрюю, що в кадр не потрапила склянка з вином", – пожартували вони.

На допис відреагувала і керівниця служби із зв'язків з громадськістю КП "Київпастранс" Ольга Блєдна.

"Спасибі за фіксацію порушення, вже на контролі служби безпеки, водія буде притягнуто до відповідальності. Вибачте", – прокоментувала вона.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

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