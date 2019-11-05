У хід пішов ніж: в лікарні Києва розігралася кривава драма

У Печерському районі Києва увечері 4 листопада був важко поранений чоловік.
Як повідомило джерело OBOZREVATEL, це сталося в Лабораторному провулку на території Київської міської клінічної лікарні №17.
44-річний киянин отримав проникаюче ножове поранення і був госпіталізований.
За інформацією свідків, стався конфлікт, в результаті якого один чоловік напав на іншого.
Поранений назвав правоохоронцям ім'я нападника і вони оперативно затримали його неподалік місця злочину.
За інформацією джерела, підозрюваним виявився 33-річний житель Хмельницької області.
Попередня кваліфікація - ст.121, ч.1 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Злочинцеві загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві сталася страшна трагедія - батьки знайшли дитину мертвою у власній квартирі.
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