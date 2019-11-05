У хід пішов ніж: в лікарні Києва розігралася кривава драма

У Печерському районі Києва увечері 4 листопада був важко поранений чоловік.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, це сталося в Лабораторному провулку на території Київської міської клінічної лікарні №17.

44-річний киянин отримав проникаюче ножове поранення і був госпіталізований.

За інформацією свідків, стався конфлікт, в результаті якого один чоловік напав на іншого.

Поранений назвав правоохоронцям ім'я нападника і вони оперативно затримали його неподалік місця злочину.

За інформацією джерела, підозрюваним виявився 33-річний житель Хмельницької області.

Попередня кваліфікація - ст.121, ч.1 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Злочинцеві загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві сталася страшна трагедія - батьки знайшли дитину мертвою у власній квартирі.

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