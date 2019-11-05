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5 листопада • оновлено в 19:08
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У хід пішов ніж: в лікарні Києва розігралася кривава драма

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У Печерському районі Києва увечері 4 листопада був важко поранений чоловік.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, це сталося в Лабораторному провулку на території Київської міської клінічної лікарні №17.

44-річний киянин отримав проникаюче ножове поранення і був госпіталізований.

У хід пішов ніж: в лікарні Києва розігралася кривава драма

За інформацією свідків, стався конфлікт, в результаті якого один чоловік напав на іншого.

Поранений назвав правоохоронцям ім'я нападника і вони оперативно затримали його неподалік місця злочину.

За інформацією джерела, підозрюваним виявився 33-річний житель Хмельницької області.

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Попередня кваліфікація - ст.121, ч.1 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Злочинцеві загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У хід пішов ніж: в лікарні Києва розігралася кривава драма

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві сталася страшна трагедія - батьки знайшли дитину мертвою у власній квартирі.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
поліція
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