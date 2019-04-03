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/Кримінал

У готелі в центрі Києва виявили труп діджейки: перші подробиці

9.4тЧитати матеріал російською

У центрі Києва в готелі 3 квітня виявили труп 19-річної дівчини. За попередньою інформацією, загибла працювала діджеєм у клубі.

Готель розташований на вул. Богдана Хмельницького. Тіло дівчини було знайдене в ліжку, пише "Інформатор". Її особу встановлено, відомо також, що вона проживала в Маріуполі.

"Вночі вона познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими вирушила до готелю. На жаль, вранці її знайшли мертвою. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі померлої не виявили", — зазначили у ЗМІ.

У готелі Києва знайшли труп дівчини

У готелі Києва знайшли труп дівчини

"Інформатор"

Точні причини смерті встановлюють правоохоронці Шевченківського району.

У готелі Києва знайшли труп дівчини

У готелі Києва знайшли труп дівчини

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, на території готелю Crystal Hotel у центрі Києва 18 серпня виявили труп 33-річного чоловіка. Він перебував у будці для охорони.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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