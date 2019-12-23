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23 грудня • оновлено в 19:07
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У парку Києва розстріляли людину: подробиці смертельної НП

1.1т
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У Дніпровському районі Києва в понеділок, 23 грудня, невідомий застрелив чоловіка.

Зловмисник втік із місця інциденту, він розшукується. Про це інформує пресслужба столичної поліції у Facebook.

Уточнюється, що злочин стався в Гідропарку. Жертва померла на місці від отриманих поранень.

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Ілюстрація

Ілюстрація

"Поліцейські спілкуються із заявницею та оглядають місце події, щоб встановити всі обставини. У Києві проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисника", – сказано в повідомленні.

Інформація за цим фактом зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання про надання події правової кваліфікації.

Додамо: напередодні "Інформатор" із посиланням на власні джерела писав, що в Гідропарку біля кафе "Очеретяний кіт" невідомий на авто Volkswagen Passat обстріляв машину Toyota і зник у сторону моста Патона. За даними видання, водій Toyota отримав важкі поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ресторані "Баку" в Києві 2 грудня відкрили стрілянину. Вона сталася в результаті конфлікту між 29-річним жителем столиці й особами кавказької національності.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал Стрілянина в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України вбивство стрілянина
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